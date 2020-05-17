Alanya'da yüksek sıcaklık nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkmadı

Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, geçen hafta 4, bu hafta ise 6 saat sokağa çıkma izni verildi. Meteorolojik verilere göre bugün Alanya'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkarken, 65 yaş üstü vatandaşlar, izne rağmen dışarı çıkamadı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle birçoğu evinde kalmayı tercih ederken, Alanya sokakları ve sahilleri bomboş kaldı.



ŞEMSİYELERLE KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Sıcak havaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlarsa şemsiyelerle sıcaktan korunmaya çalıştı. Güzel havanın keyfini çıkarmak için dışarı çıkan 65 yaş üstü birkaç vatandaş sahil bandında yürüyüş yaptı. Denize girilmesi yasak olmasına rağmen yüksek sıcaklıkların olduğu ilçede bazı vatandaşlar denize girdi. Kayalıkların kenarına saklanarak veya insanların az olduğu plajlarda denize girenler keyif yaptı.