Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.



Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.