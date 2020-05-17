İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'te devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada, "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.