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    • 17.05.2020 11:09
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    Son dakika: duyurdu! 'ya bir darbe daha

    Son dakika haberine göre ndan yapılan açıklamada, 'te devam eden operasyonlarda 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada, "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

    Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

    'nca, 'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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