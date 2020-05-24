Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2020 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2020 15:25
    ABONE OL

    'nde hareketli dakikalar!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte sinema sektörü de normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "" filmi için ilk çekimler yapıldı. Film için bir kısmı kapatılan 'nde, 'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar!

    Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

    Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

    Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

    Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

    Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.
    Haberler Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri