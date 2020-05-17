Koronavirüs sonrası bir normalleşme planı daha! Hastaneler 1 Haziran'dan itibaren....

HİJYEN DESTEĞİ TALEBİ

Salgın döneminde nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan SUT fiyat artışlarının her yıl makul düzeye endekslenmesini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK faturalarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek istedi.