"Beş günden uzun süren ateşle kendisini gösteren bir çocuk hastalığı olan Kawasaki eğer tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet veriyor. Yaygın belirtiler arasında ateş, boyunda şişmiş lenf bezleri, ağız, burun ve boğaz iltihabı, göz tahrişi ve kızarıklık, ellerin ve ayakların şişmesi, döküntü ve cildin soyulması vardır. Tanı konulduktan hemen sonra, ideal olarak ilk 10 gün içinde tedavi başlamalıdır. Tedavi erken başlanırsa kalp komplikasyonunun ilerlemesine engel olmak mümkündür"