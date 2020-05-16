16 Mayıs korona tablosu! Türkiye corona virüs vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Türkiye corona virüs vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde 16 Mayıs korona tablosu hakkında araştırma yapıyor. Dün paylaşılan verilere göre 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, bugün vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

16 MAYIS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.