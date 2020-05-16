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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 18:33
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    • 16.05.2020 18:57
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    Son dakika: Bakan Ersoy tarih vererek açıkladı: 28 Mayıs'ta hareketi başlar

    Son dakika haberine göre Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar" ifadelerini kullandı.

    Bakan Ersoy tarih vererek açıkladı
    Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları;


    (İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var"



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