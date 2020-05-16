14-20 yaş arası gençler sokakla buluştu, keyifli bir dört saat geçirdi

Corona kısıtlaması dün de gençler için esnetildi. 14-20 yaş arasında olanlar 4 saatliğine de olsa sokağa indi. İki aylık aranın ardından ilk kez evden çıkanlar, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Oyunlar oynayıp hasret giderdi.
DEDELER
TORUNLAR
Bir grup genç, Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ni trafiğe kapattı. Erik Dalı eşliğinde oynayıp dedelere nispet yaptı.
Meydanlar, dört saatlik izni değerlendiren gençlerle doldu taştı.
HARİKASINIZ GENÇLER
Gençler, Corona salgınında alınan önlemleri dinledi. Evde kalarak virüsün yayılmasını engelledi. Dün kendilerine tanınan 4 saatlik izni değerlendirdi. Sahillere, parklara akın edip arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyle dünyaya ders verdi. Alınan tedbirler, yeni vakaların çıkmasını engelledi. 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı geldi. Gençler, salgının hassasiyetine göre hareket etti.
İstanbul'da iki arkadaş, günler sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Evde kalıp virüsün yayılmasını önledi. Dün, 15-20 yaş arasındaki gençlere 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 42 günlük yasağın ardından gençler, parklara, caddelere ve sahillere akın edip, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Kimi parkta kitap okuyup dinlendi, kimi de arkadaşlarıyla sohbet etti.
İZMİR
Hava sıcaklığının 37 dereceyi gösterdiği İzmir'de gençler sahillere akın etti.
ANKARA
Başkentte gençler paklara akın etti. Aileleriyle piknik yapıp kitap okudu.
ELAZIĞ
Gençler, izinlerini parkta gitar çalarak değerlendirdi.
Antalya'da gençler Konyaaltı Sahili'ne gitti. 'Erik dalı gevrektir' şarkısıyla dans etti.
65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ İZİN SAATİ
Başkan Erdoğan, aşırı sıcak hava nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların yarın sokağa çıkma saatlerinin değiştirilmesi talimatını verdi. Yapılan değişiklikle 65 yaş üstü kişilerin, 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.