14-20 yaş arası gençler sokakla buluştu, keyifli bir dört saat geçirdi



İstanbul'da iki arkadaş, günler sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.



Evde kalıp virüsün yayılmasını önledi. Dün, 15-20 yaş arasındaki gençlere 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 42 günlük yasağın ardından gençler, parklara, caddelere ve sahillere akın edip, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Kimi parkta kitap okuyup dinlendi, kimi de arkadaşlarıyla sohbet etti.