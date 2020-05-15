Son dakika: Gençler 42 gün sonra yeniden sokakta! 4 saatlik izin başladı

65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.