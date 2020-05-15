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    • 15.05.2020 09:45
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    'de geceyi aydınlatan ! Katı atık merkezi alev aldı

    'de bir katı atık toplama merkezinde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, içeride bulunan kağıt, plastik ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyümeye başladı. Elektrik hatlarında oluşan patlamalar sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorluk çekti. Bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili incelemeler başlatıldı.

    Ümraniye'de korkutan yangın

    'de bir katı atık toplama merkezinde çıkan korku ve paniğe neden oldu. Elektrik hatlarındaki parlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
    Yangın, Dudullu Mahallesi Azade Sokak'taki Katı Atık Toplama Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle . İçerideki kağıt, plastik ve yanıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

    İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI
    İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, parlayan elektrik kabloları nedeniyle zorluk yaşadı. Elektriğin kesilmesinin ardından ekipler yangına müdahale etti.
    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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