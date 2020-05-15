Berivan Helen Işık kimdir? Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık kimdir? 2019 yerel seçimlerinde HDP'den belediye başkanı olarak seçilen Berivan Helen Işık hakkında terör soruşturması yürütülüyordu. Vali Ali Fuat Atik Siirt'e belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

BERİVAN HELEN IŞIK KİMDİR?

Berivan Helen Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı. Işık, 1 çocuk annesidir.