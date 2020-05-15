Son dakika: Nişan sonrası 39 vakanın tespit edildiği mahalle, kontrol altında!

3 MÜSTAKİL EV İLE BİR APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bir açıklama yapan Afşin Kaymakamlığı, Hüyüklü Mahallesi dışında, ilçe merkezinde 3 müstakil ev ile bir apartmanın da karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, mahallede ve karantinaya alınan evlerde ulusal pandemi planına uygun bir şekilde çalışmaların yapıldığı, valilik koordinasyonunda gerekli tüm tedbirler alındığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın algoritmalarının yürütülmesinde tüm sektörlerin katılımıyla gereken önleyici teşhis, tedavi ve kontrol çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık birimlerimizin yoğun çalışması ve geniş kapsamlı test uygulamaları ile nişan töreni kaynaklı olarak toplam 39 vaka tespit edilmiştir. Bunların 28 tanesi herhangi bir şikâyeti olmaksızın alan taraması ile tespit edilmiş kişiler olup, kalan 11 kişi ise değişik şikâyetlerle sağlık birimlerine müracaat etmeleri üzerine belirlenmiştir. Hastalarımızın 8 tanesi evde, 31 tanesi de değişik sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış olup, durumları normal seyretmektedir. 4 Mayıs 2020 itibariyle ilgili yerleşim biriminin 3 ana yolu ile 9 tali yolu jandarma marifetiyle kontrol edilmek suretiyle giriş çıkışlara kapalı durumdadır. Ayrıca tarla ve bahçelerden giriş çıkışı engellemek adına drone marifetiyle de arazide denetimler yapılmaktadır. Yapılan nişan töreni sebebiyle ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta olup, ayrıca ilgililer hakkında Afşin Cumhuriyet Savcılığı'nca da adli tahkikat başlatılmıştır. Gelinen süreçte gerek kolluk kuvvetlerimizin, gerekse sağlık kuruluşlarımızın erken teşhis ve müdahalesi sonucunda nişan töreninden kaynaklanan yayılım kontrol altına alınmış olup, filyasyon ekiplerimizin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir."