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    • 15.05.2020 12:54
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    Son dakika: 'te mühürlü kahvehanede kumar oynadılar! 12 kişiye 41 bin 600 lira ceza kesildi!

    Son dakika haberlerine göre: 'te ekipleri, tarihinde 'ndeki kahvehanenin açık olduğu yönünde ihbar alındı. tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynanıldığı tespit edildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, içeride bulunan 12 kişiye toplam 41 bin 800 lira adli para cezası kesti.

    Fatih'te mühürlü kahvehanede kumar oynadılar!

    Fatih İlçe ekipleri, tarihinde 'ndeki kahvehanenin açık olduğu yönündeki ihbar üzerine saat 22.30 sıralarında adrese gitti. İçeride maskeli 12 kişi olduğunu, bunlardan dördünün kumar oynadığını tespit eden polis, 12 kişi hakkında kapsamında işlem yaptı.

    12 KİŞİYE 41 BİN 800 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
    Polis, 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesti. Ceza kesilen 12 kişinin içinde bulunan 4 kişiye yasadışı kumar oynadıkları için ayrıca 1.000'er lira idari para cezası kesildi. önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplamda 41 bin 800 lira idari para cezası kesilmiş oldu.

    KAHVEHANENİN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
    Mühürlü olduğu öğrenilen kahvehanesini açarak işleten işyeri sahibi hakkında ayrıca, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehane tekrar mühürlenirken, adliyeye sevk edilen sahibi serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Fatih'te mühürlü kahvehanede kumar oynadılar! 12 kişiye 41 bin 600 lira ceza kesildi!
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