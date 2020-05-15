Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 18'inci il oldu.
Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.
Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adıyaman
Afyonkarahisar
Aydın
Balıkesir
Bartın
Denizli
Düzce
Kastamonu
Muğla
Uşak
Rize
Karabük
Kayseri
Sakarya
Siirt
Tunceli
Kırıkkale
Kırklareli