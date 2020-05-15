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    Son dakika: 18 ilde artık maskesiz sokağa çıkılamayacak | İstanbul, Ankara, ?

    Son dakika haberine göre maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak illerin sayısında artış yaşandı. Son olarak Kırklareli Valiliği de maskesiz olarak sokağa çıkmaya kısıtlama getirdi. Peki hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? İşte detaylar...

    Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde sokağa maskesiz çıkmaya kısıtlama getirdi. Bu kısıtlamayla birlikte Kırklareli, yurt genelinde maskesiz sokağa çıkmanın kısıtlandığı 18'inci il oldu.

    Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar dışarı çıktıklarında maske takmak zorunda olacak. Maske takmayanlar, tespit edildikleri yerde ilgili yasa gereğince idari para cezasına çarptırılacak.

    Öte yandan, Kırklareli Valiliği pikniğe ve balığa gitmekle ilgili önemli bir karar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre hafta içleri maske ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla balık tutulabilecek, pikniğe gidilebilecek. Ancak hafta sonları ise kısıtlama devam edecek.

    MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
    Adıyaman
    Afyonkarahisar
    Aydın
    Balıkesir


    Bartın
    Denizli
    Düzce
    Kastamonu
    Muğla
    Uşak
    Rize


    Karabük
    Kayseri
    Sakarya
    Siirt
    Tunceli
    Kırıkkale
    Kırklareli
    Haberler Güncel Son dakika: 18 ilde artık maskesiz sokağa çıkılamayacak | İstanbul, Ankara, İzmir'de maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
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