Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Camiler bugün 15 Mayıs açık mı?

Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Camiler bugün açık mı? Toplu Cuma namazı kılınacak mı? Kovid-19 salgını nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik hayatta birçok önlem alınıyor. Bu önlemlerden birisi de camilerde topluca kılınan namazların geçici olarak durdurulması olmuştu. Diyanet tarafından Cuma namazlarının evde kılınması tavsiye edilmişti. Peki, camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

CAMİLER AÇIK MI?

Camilerin açılması için işaret edilen tarih 12 Haziran oldu. Bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınmayacak. Vatandaşlar namazlarını evde kılacak.