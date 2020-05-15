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    • 16.05.2020 01:03
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    Son dakika: AK Parti Belediye Meclis üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi , yaşamını yitirdi.

    AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı!

    AK Parti Belediye Meclis üyesi silahlı saldırıya uğradı.

    Üçyol mevkisinde bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mete, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinin ardından Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Mete, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Saldırının daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

    Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi Hayrettin Mete silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
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