Ali Fuat Atik kimdir? Siirt Valisi Ali Fuat Atik nereli, kaç yaşında?

YENİ GÖREVLER AÇIKLANDI

Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ,Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen IŞIK,

Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan SARSILMAZ (Remzi SARSILMAZ Baykan Asiye Hukuk Mahkemesi kararı ile ismini Ramazan SARSILMAZ olarak değiştirmiştir.)

Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran AKGÜL,