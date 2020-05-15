Ali Fuat Atik kimdir? Siirt Valisi Ali Fuat Atik nereli, kaç yaşında?

Ali Fuat Atik kimdir? Siirt Valisi Ali Fuat Atik kimdir? 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık gözaltına alındı. Hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ,Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından soruşturması olan Işık'ın yerine Vali Ali Fuat Atik atandı. Peki; Ali Fuat Atik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yanıtı haberimizde…
ALİ FUAT ATİK KİMDİR?
Trabzon Nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Ali Fuat Atik, ilk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.
26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. dönem Tokat Kaymakam adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde Yabancı Dil Eğitimi'ni tamamladı.
3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat Atik sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı. İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Ali Fuat Atik, 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliğine atanmıştır.
YENİ GÖREVLER AÇIKLANDI
Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ,Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen IŞIK,
Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan SARSILMAZ (Remzi SARSILMAZ Baykan Asiye Hukuk Mahkemesi kararı ile ismini Ramazan SARSILMAZ olarak değiştirmiştir.)
Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran AKGÜL,
Hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2019/1960 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muş ili Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim BUDAK,
Hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılama devam eden ayrıca Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar AKKUŞ,
Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.05.2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat ATİK, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver ÜNLÜ; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet TUNÇ, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan SADEBIYIK görevlendirilmiştir.
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