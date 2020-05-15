EGM emniyet tayin listesi yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü atama tayin yer değiştirme listesi!!

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.467) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (35.904), 2'inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.