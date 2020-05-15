EGM emniyet tayin listesi yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü atama tayin yer değiştirme listesi!!

EGM emniyet tayin atama yer değiştirme listesi merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü atama tayin yer değiştirme listesi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde binlerce personelin yeri değiştirildi. Başkomiser, komiser ve çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama işlemleri gerçekleştirildi. Peki; EGM emniyet tayin atama listeleri yayınlandı mı?
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA TAYİN LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;
Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.016) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda;
1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (9.870) personelin,
2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.467) personelin,
2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.
Ayrıca 1'inci bölgedeki (35.904), 2'inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.
İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EGM ATAMA TAYİN YER DEĞİŞTİRME LİSTESİ!
Listeler henüz duyurulmadı. Liste yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da listelerin duyurulması bekleniyor.