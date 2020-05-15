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    • 15.05.2020 17:50
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    'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı!

    Derepazarı ilçe merkezinde, halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ekiplerince ve Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!
    'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, (44) yönetimindeki 53 RU 226 plakalı kamyonet, Derepazarı ilçe merkezinde Eriklimanı Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı üzeri yan yolda, S.K. (45) yönetimindeki 53 AN 139 plakalı Derepazarı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

    Kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yıldız hayatını kaybederken, kamyonette bulunan Y.Y. (39), M.Y. (16), M.H.Y. (19) ile özel halk otobüsü sürücüsü S.K ve otobüste yolcu olarak bulunan S.T. (52) ile N.K yaralandı.

    Yaralılar, ekiplerince ve Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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