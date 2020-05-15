EGM emniyet tayin listesi yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü atama tayin yer değiştirme listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük çaplı bir yer değişikliği yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Peki; EGM emniyet tayin listesi yayınlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü atama tayin yer değiştirme listesi sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
EGM ATAMA YER DEĞİŞTİRME İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük çaplı bir yer değişikliği yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Peki; EGM emniyet tayin listesi yayınlandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;
Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.016) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda;
1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (9.870) personelin,
2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.467) personelin,
2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.
Ayrıca 1'inci bölgedeki (35.904), 2'inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.
İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EGM NEDİR?
EGM, 10 Temmuz 1845 tarihinde kurulan ve rütbeleri polis memurluğundan başlayıp emniyet genel müdürlüğüne kadar uzanan, tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş, sahil ve denizlerde görevini askeri polis olan Sahil Güvenlik, kırsalda ise görevini askeri polis olan jandarmaya bırakmış, kentte ise görevi kendisi yöneten iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel müdürlüğü, EGM şeklinde kısaltılmıştır
Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekat, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekat, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.