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    • 15.05.2020 18:17
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    DHKP-C terör örgütüne destek paylaşımlarına soruşturma! HSK, hakimi ’ı da tespit etti

    DHKP-C terör örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan ’in örgüt talimatıyla ölüm orucu tutarak hayatını kaybetmesine yargı mensubu oldukları tespit edilen 2 hâkimden destek mesajları gelmişti. HSK destek veren 2 hâkim hakkında soruşturma başlatarak bir hâkimi 3 ay süre ile görevden uzaklaştırmıştı. HSK, Twitter’dan terör bağlantılı sanığa destek mesajları atan bir hâkim hakkında daha harekete geçti. HSK, hâkimi ’ın örgüte destek verecek şekilde paylaşımlar yaptığını tespit ederek hakkında soruşturma başlattı. İşte SABAH'tan 'ın haberinin detayları...

    HSK, Ankara hakimi Leyla Köksal’ı da tespit etti!

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan üyesi , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'e yargı mensupları tarafından destek verilmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Destek verenler arasında İzmir hâkimi Orhan Gazi Ertekin ve Karşıyaka hâkimi hakkında HSK tarafında soruşturma başlatılmış, Pehlivan 3 ay süreliğine görevden uzaklaştırılmıştı. HSK, örgüt talimatıyla ölen İbrahim Gökçek'in ölümünü sanat adı altında basitleştiren hâkimi 'ın paylaşımlarını da tespit ederek harekete geçti.

    HSK TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞE GÖZ AÇTIRMIYOR
    İbrahim Gökçek ile ilgili bir hâkimin daha paylaşımları ortaya çıkmıştı. İzmir Hâkimi Orhan Gazi Ertekin, İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinin son dakika olarak düşmesinden kısa süre sonra sosyal medya hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Benzer paylaşımların Ankara'da görev yapan bir hâkimin de benzer paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre sosyal medyadan DHKP-C terör örgütü sanığı Gökçek'e destek verenler arasında olduğu tespit edilen Ankara hâkimi ve ile kapatılan YARSAV Genel Sekreteri hakkında da HSK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    ANKARA HÂKİMİ LEYLA KÖKSAL'A DA SORUŞTURMA AÇILDI
    DHKP-C sanığı İbrahim Gökçek'in örgüt talimatı ve avukatlarının zorlaması sonucu tuttuğu ölüm orucu sonucu hayatını kaybetmesiyle Twitter hesabında profil resmini değiştirerek siyah fon koyan Ankara hakimi Leyla Köksal'ın örgüt mensubu bir kişiyi savunacak nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

    Köksal'ın Karşıyaka hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında HSK'nın soruşturma başlatması haberlerinin ardından ise 'Yaşam hakkını savunma suç değildir' şeklinde paylaşımda bulunarak Pehlivan'ı etiketlediği belirlendi.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

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