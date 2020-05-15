İstanbul Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı, salgın döneminde alınan yasaklara uymadı.
Ünlü mekan, iddialara göre geçtiğimiz günlerde gizlice kapılarını açtı. İçeride bulunan bir müşteri ise sosyal medyada yer bildirimi paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu, Twitter hesabından mekanın ceza yediğini duyurdu.
Durumu fark eden polis ekipleri, hemen mekana baskın yaptı. İşyeri sahibine 120 bin lira, müşterilere de biner lira para cezası uygulandı.
Sosyetik güzel Işıl Reçber de eşi Rüştü Reçber'in doğum gününde Fiko Ocakbaşı'ndan yemek söylemişti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz ay Fiko Ocakbaşı çalışanlarını evine getirtip kebap partisi vermişti.