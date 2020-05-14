Sosyal medyanın en çok tercih edilen sitelerinden biri olan Youtube çöktü. Kullanıcılar Youtube'ye erişim sağlayamadı. Google hizmetlerine erişim ilerleyen dakikalarda yavaş yavaş gelmeye başladı.
YOUTUBE.COM ÇÖKTÜ MÜ?
Google ve internet servisleri üzerinde sıkıntılar yaşanıyor. Sorun Youtube'nin yanı sıra Google'ın diğer uygulamalarında da yaşanıyor. Google, Youtube ve Google uygulamalarını kapsayan sorunun Doğu Avrupa özelinde olduğu düşünülüyor. İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlandı.
YOUTUBE'A NE OLDU?
Gece saatlerinde Google ve internet servisleri üzerinde sıkıntılar yaşandı. Google Youtube ve Google uygulamalarına erişim bir süre sağlanamadı.
YOUTUBE NEDİR?
Youtube 15 şubat 2005 tarihinde 3 eski paypal çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim tarafından eğlence amacıyla kuruldu. Kısa süre içerisinde birçok kullanıcı tarafından kullanılan program 2016 yılında Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alındı. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olarak kendi kişisel hesaplarında video yükleyebilmekte ve yorum yapılabilmektedir. Uygulamaya sakınca olabilecek +18 yaş ve üzeri, şiddet, tehdit ve reklam gibi suç sayılabilecek videolar yüklenemez.
Youtube uygulamasına her gün yaklaşık 65.000 civarında video eklenmektedir. Bunun yanında 100 milyonun üzerinde video izlenmesi gerçekleştirilmektedir. Uygulamada izlenme rekoru 2012 yılında yayınlanan ve 2 milyar 100 milyonluk izlenmeyle PSY Gangnam Style isimli müzik videosudur.