YOUTUBE NEDİR?

Youtube 15 şubat 2005 tarihinde 3 eski paypal çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim tarafından eğlence amacıyla kuruldu. Kısa süre içerisinde birçok kullanıcı tarafından kullanılan program 2016 yılında Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alındı. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olarak kendi kişisel hesaplarında video yükleyebilmekte ve yorum yapılabilmektedir. Uygulamaya sakınca olabilecek +18 yaş ve üzeri, şiddet, tehdit ve reklam gibi suç sayılabilecek videolar yüklenemez.