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    • 15.05.2020 03:01
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    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | , Kandilli son depremler

    Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


    Depremin yaklaşık 8,5 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 230 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.05.15 01:56:59 35.5913 26.5875 12.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.05.15 01:33:34 34.0943 25.7828 12.6 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.15 01:08:45 38.3320 38.8337 3.5 -.- 2.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
    2020.05.15 00:54:51 37.0622 30.6402 82.4 -.- 1.3 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
    2020.05.15 00:13:25 39.6007 26.0253 9.2 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2020.05.15 00:05:54 38.2752 38.9300 21.2 -.- 1.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.05.14 23:01:15 38.8075 26.9967 14.7 -.- 2.5 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
    2020.05.14 22:17:19 38.3837 39.2490 14.2 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.05.14 21:43:32 38.0690 42.8690 5.0 -.- 2.9 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
    2020.05.14 19:59:02 39.1597 27.8158 9.3 -.- 1.9 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
    2020.05.14 19:23:36 40.4210 23.1062 17.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
    2020.05.14 19:07:07 39.0048 27.8535 14.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.05.14 18:42:18 38.3455 30.6488 8.5 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2020.05.14 18:15:23 39.1685 29.0577 8.8 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2020.05.14 16:17:42 39.0408 27.8370 5.7 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.05.14 16:13:56 37.6543 29.3457 0.0 -.- 1.4 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
    2020.05.14 14:16:11 36.3670 33.9742 5.4 -.- 2.4 -.- CELTIKCI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
    2020.05.14 13:53:01 38.3797 39.0558 9.5 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.05.14 13:42:25 37.1708 27.8763 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
    2020.05.14 13:29:33 39.8750 26.2712 0.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
    2020.05.14 13:02:29 36.1245 33.5502 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
    2020.05.14 12:28:31 37.1295 27.8935 0.0 -.- 1.1 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
    2020.05.14 12:23:55 39.1015 27.7932 12.8 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

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