Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 14, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 10.66 km.Lasithi (Yunanistan), 230.60 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 15.05.2020, 01:33:46 TSİ
Enlem : 34.8351 N
Boylam : 26.1911 E
Derinlik : 8.58 km
Detay : https://t.co/heF947rwEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yaklaşık 8,5 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 230 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.05.15 01:56:59 35.5913 26.5875 12.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.15 01:33:34 34.0943 25.7828 12.6 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.15 01:08:45 38.3320 38.8337 3.5 -.- 2.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.05.15 00:54:51 37.0622 30.6402 82.4 -.- 1.3 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2020.05.15 00:13:25 39.6007 26.0253 9.2 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.15 00:05:54 38.2752 38.9300 21.2 -.- 1.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.05.14 23:01:15 38.8075 26.9967 14.7 -.- 2.5 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.05.14 22:17:19 38.3837 39.2490 14.2 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.14 21:43:32 38.0690 42.8690 5.0 -.- 2.9 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.05.14 19:59:02 39.1597 27.8158 9.3 -.- 1.9 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.14 19:23:36 40.4210 23.1062 17.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.05.14 19:07:07 39.0048 27.8535 14.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.14 18:42:18 38.3455 30.6488 8.5 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.05.14 18:15:23 39.1685 29.0577 8.8 -.- 2.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.05.14 16:17:42 39.0408 27.8370 5.7 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.14 16:13:56 37.6543 29.3457 0.0 -.- 1.4 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2020.05.14 14:16:11 36.3670 33.9742 5.4 -.- 2.4 -.- CELTIKCI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.05.14 13:53:01 38.3797 39.0558 9.5 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.14 13:42:25 37.1708 27.8763 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.14 13:29:33 39.8750 26.2712 0.0 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2020.05.14 13:02:29 36.1245 33.5502 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.05.14 12:28:31 37.1295 27.8935 0.0 -.- 1.1 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.14 12:23:55 39.1015 27.7932 12.8 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel