Yaşar Akkuş kimdir? Terör soruşturması kapsamında, Iğdır Belediye Başkanlığı görevini yürüten HDP'li Yaşar Akkuş gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ardından belediye başkanı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki; Yaşar Akkuş kimdir? Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yanıtı haberimizde!
YAŞAR AKKUŞ KİMDİR?
1981 yılında Iğdır, Merkez, Yüzbaşılar Köyünde doğdu. İthalat, ihracat, oto galeri, oto kiralama, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. 2005 yılında Iğdır Galericiler Kooperatifini kurarak, yönetiminde bulundu. İlk Köy Gençlik Komisyonunu meydana getirerek, HADEP İl ,Gençlik Komisyonuna dahil oldu.
Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim aldı. 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı.
2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu. Yaşar Akkuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Iğdır Belediye Eş Belediye Başkan adayı oldu.
3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.