Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim aldı. 2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı.

2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu. Yaşar Akkuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Iğdır Belediye Eş Belediye Başkan adayı oldu.