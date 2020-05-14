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    • 14.05.2020 09:58
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlar için özel uçağını gönderen 'ya teşekkür

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı 'ne getirmek için kendi uçağını gönderen 'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

    Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, 'nden havalandığını duyurdu.

    Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

    "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."

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