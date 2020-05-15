20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

Tüm dünya gibi ülkemiz de corona virüs ile mücadele ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı da bir süredir uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta alınan kararla 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması için sınırlamalarda biraz esnetme yapıldı, ve belli günlerde saatlerde dışarı çıkmalarına izin verildi. 20 yaş altı sokağa ne zaman, ne kadar süre ile çıkabiliyor. Tamamen normale dönme süreci ne zaman olacak? Sokağa çıkmanın cezası nedir, ne kadar? Hangi illerde yasak kalktı? İşte tüm merak edilenler…
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak.
0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.
15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde (11.00 ile 15.00 arası) dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.
Ayrıca, 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba; 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.
SOKAĞA CIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Hafta sonu uygulanmaya başlayacak ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı, hangi illerde olduğu ve nerelerde kalktığı ile gündemde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusuna ilaveten hangi illerde var sorusuna da yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konunun detaylarını sorguluyor.
Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak.
Bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ
Yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kalkan iller ise şu şekilde;
Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ