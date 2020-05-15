Askerlik vazifesini yerine getirmek için askere gidecek olan binlerce genç mayıs celbi askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında normalleşme planının uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan normalleşme planıyla ilgili detayları açıklayarak askerlik terhis işlemleri, celp, bedelli askerlik işlemlerine dair detayları da vatandaşlarla paylaştı. Peki, kasım askerlik terhis işlemleri ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
2000/2 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
53 bin kişi 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak. Buna göre, askerlik yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
CELP VE BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA
Koronavirüsle bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık.
Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, şöyle konuştu:
"Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım.
Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz."
Akar, sözlerini, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; milletinin emrinde ve görevinin başındadır." ifadelerini kullanarak tamamladı.