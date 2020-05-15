Askerlik vazifesini yerine getirmek için askere gidecek olan binlerce genç mayıs celbi askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında normalleşme planının uygulanacağını açıkladı. Başkan Erdoğan normalleşme planıyla ilgili detayları açıklayarak askerlik terhis işlemleri, celp, bedelli askerlik işlemlerine dair detayları da vatandaşlarla paylaştı. Peki, kasım askerlik terhis işlemleri ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

2000/2 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

53 bin kişi 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak. Buna göre, askerlik yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.