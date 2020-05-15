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    • 15.05.2020 15:15
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    'da kan donduran ! Av tüfeğiyle öldürdü

    'un ilçesinde, uyruklu bir kişiyi tüfekle öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı. Arama çalışması başlatan ekipler, olayın yakınlarındaki bir ormanlık alanda şüpheli şahıs Özgür Y'yi yakaladı. Av tüfeğini mandıraya yakın bir yerde bidon içerisinde saklayan şüpheli, Raşit A'nın kendi telefonunu kurcaladığı ve ailesinin fotoğraflarına yorum yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

    İstanbul Eyüp'te kıskançlık cinayeti!

    Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir mandırada dün uyruklu Raşit A'nın tüfekle vurularak öldürülmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Olay yerine yakın ormanlık alanda arama yapan ekipler, şüpheli Özgür Y'yi yakaladı. Olayda kullanılan av tüfeği de mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulundu.

    Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Raşit A'nın kendi telefonunu kurcaladığını, ailesinin fotoğraflarına yorum yapması üzerine kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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