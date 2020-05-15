Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük paylaştığı veriler kapsamında 15 Mayıs corona tablosu merak ediliyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
14 MAYIS CORONA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam can kaybı 4 bin 7 oldu, 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749 ve toplam vefat sayısı 4 bin 7'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508, iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: maske artı 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ECZACILIK GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tanının eczayla şifaya vardığını belirterek, tüm eczacıların Eczacılık Günü'nü kutladı, sevgilerini sundu.
Bakan Koca, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir kutlama mesajı yayımladı.
Koca, videoda, bu yıl ağır bir pandemiyle mücadele edildiğine, yılın ilk günlerinden itibaren neredeyse tek gündemin koronavirüs olduğuna dikkati çekti.
18 Mart'ta, salgının en üzücü günlerinden birinde, gece yarısı basın toplantısı düzenlediğini ve koranavirüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatan Koca, şunları kaydetti:
"Koronavirüsten ilk kaybımız, eczacılık mesleğini ileri yaşına rağmen sürdüren bir beyefendiydi. Tedavisini yakından takip etmiştim. İlk vefat, aynı zamanda, sağlık personelinden, ilk kayıp sizin içinizden oldu. Koronavirüs salgınında, hastane personeli yanında doğrudan risk altında olan diğer meslek grubu, siz eczacılarımızsınız. Fedakarca çalışmanız, gücünüz ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum.
Toplum sağlık çalışanlarını alkışlarken onlardan birini, diğerinden ayırmadı. Herkes bilir ki tanı, ecza ile şifaya varır. Dilimizde 'ilaç olmak' şeklinde bir ifade var. Bunun bir diğer biçimi de 'ecza olmak'tır. Ecza olan, bir madde değil, ondan öte bir şeydir. İlaç olan, insan ve insan davranışıdır. Sizlere toplumun neden bu denli sevgi ve saygı duyduğunu anlamak, buradan mümkündür. Sizler, hem uzmanlar hem hayatın içinde olan insanlarsınız. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafenin ne kadar kısa olduğunu en iyi hastalar bilir. Sizleri onlardan dinlemek gerekir."
Tüm eczacılara sevgilerini sunan Koca, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.