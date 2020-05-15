İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN 26 YOLCU ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09:00 sıralarında Bağcılar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde uygulama yapan görevlilerce durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan kontrollerde, araç içerisinde 26 yolcu bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili araç sürücüsü Mustafa K. isimli şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden ise 3 bin 180 TL, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgi maddeleri gereğince ise 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 321 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca araç 60 gün trafikten men edildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH