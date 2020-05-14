



ERDOĞAN'A EN ÇOK YAKLAŞAN İSİM AKŞENER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 51,9 oy alırken, Akşener ise yüzde 37,5 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 10,6 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN, GÜL'E 2 KAT FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 57,4 oy alırken, Gül ise yüzde 25,1 oy aldı. Bu oranlarla Erdoğan, Gül'e iki fark atmış oldu. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 17,5 olarak ölçüldü.