9 Mayıs son seçim anketi! Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar alır? Partilerin son oy oranları dağılımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anket şirketleri sık sık seçim anketi yaparak kamuoyunun nabzını tutuyor. Anketler ise seçimler öncesinde vatandaşların partilere olan eğilimlerini gösteriyor. Peki; son seçim anketleri nasıl? Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür; bugünkü yazısında Optimar Araştırma'nın son anket sonucunu açıkladı.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİ!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısında yer alan son seçim anketi:

CHP, siyasi genetiği gereği -77'deki Ecevit dönemi hariç- hiçbir zaman bu toplumla buluşamadı. Bu gerçeği CHP'liler de biliyorlar ama değiştiremiyorlar. Bugün de durumları farklı değil. Son yerel seçimde İstanbul dahil büyükşehirleri almalarına rağmen, bırakın oy arttırmayı bugün seçim olsa CHP parti olarak en son seçimde aldığı oyu bile alamıyor.