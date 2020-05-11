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    • 12.05.2020 01:08
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    'ye anket şoku! Halk Başkan Erdoğan'ı koronavirüsle mücadelede başarılı buldu

    Koronavirüsle mücadeleyi vatandaşa soran anketten çıkan sonuçla şok yaşadı. 81 ilde yapılan ve Kılıçdaroğlu'na sunulan ankette yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı koronavirüsle mücadelede başarılı yanıtı verildi.

    CHP'ye anket şoku!

    Genel Başkanı , Başkan 'ın koronavirüsle mücadelesindeki başarısı karşısında anket yaptırdı.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN KOCA BAŞARILI BULUNDU
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 86'sı 'nı koronavirüsle mücadelede başarılı buluyor.

    CHP'nin Nisan ayını kapsayan salgın araştırması 81 il 641 ilçede 2 bin 409 kişiyle yapıldı. Ankette vatandaşlara salgın sürecine dair sorular yönetildi.

    CNN Türk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı'nın koronavirüsle mücadeledesi de vatandaşa soruldu. Yüzde 54 oranında Cumhurbaşkanlığı koronavirüsle mücadelede başarılı yanıtı verildi. Ankette katılanların yarısı belediyeleri başarılı bulurken Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına ise büyük oranda destek çıktı.

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