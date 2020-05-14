



Fauci'nin daha önce kendisinin Çin'e sınırları kapatma kararına da karşı çıktığını ancak bu sayede binlerce ABD'linin hayatını kurtulduğunu kaydeden Trump, "Okulları açmalı ve ülkemizi eski haline kavuşturmalıyız. Bunu güvenli ama en hızlı şekilde yapmalıyız. Bu şekilde devam edemeyiz. Fauci ile okulların açılması konusunda kesinlikle aynı fikirde değilim." diye konuştu.

Trump, salgının ardından ekonominin eskisinden daha da iyi olacağına inandığını vurgulayarak, "Yine de kaybedilen canları geri getiremeyiz. Salgından dolayı ölü sayısının 100 bini bulacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



