Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.