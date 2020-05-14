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    • 14.05.2020 21:44
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

    Başkan Erdoğan dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs Eczacılık Günü' mesajı

    Başkan dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

    Erdoğan mesajında, "Koronavirüs'le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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