14 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları günün çok araştırılanları arasında yerini aldı. Çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta perşembe günü yapılan çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 319 bin 872 lira 72 kuruş tutarındaki ikramiye devretti. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 14 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...
14 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3 - 7 - 24 - 38 - 40 - 46
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 655'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 319 bin 872 lira 72 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 8 bin 556 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 408 kişi 174 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 162 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.