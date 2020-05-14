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    • 14.05.2020 20:47
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    Son dakika: 'den Van'daki alçak saldırıya sert tepki: Hesabı sorulacak!

    Son dakika haberine göre, Milli Van'da şehit düşen 2 görevlisiyle ilgili hesabından açıklamalarda bulundu.

    MSB'den Van'daki alçak saldırıya sert tepki

    Milli (), Van'da 'na yönelik terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını, hesabının sorulacağını bildirdi.



    Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

    Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

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