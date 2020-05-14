Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2020 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 10:50
    ABONE OL

    'den 'ye girecek öğrenciler için flaş açıklama: 2020 YKS kılavuzu güncellendi!

    Son dakika haberleri... 'den 'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

    ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: Güncellendi!

    Son dakika haberleri... 'den 'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada;
    "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

    - 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde,

    - 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

    Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel ÖSYM'den YKS'ye girecek öğrenciler için flaş açıklama: 2020 YKS kılavuzu güncellendi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri