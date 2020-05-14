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    • 14.05.2020 11:02
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    23 günlük ü yendi

    'nin Darıca ilçesinde Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen , tanısıyla tedavi görüyordu. Genel durumunun iyi olduğu tespit edildikten sonra yenidoğan ünitesine alındı. 23 gün süren yoğun bakım sürecinden sonra erkek bebek, koronavirüsü yenmeyi başardı.

    23 günlük bebek koronavirüsü yenmeyi başardı!

    'nin Darıca ilçesinde Hatice ve 'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen , durumu kritik görülünce ünitesine alınarak, için sürüntü örneği alındı. Erkek bebeğin önce annesi ve babasından üzücü haber geldi ve koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Ardından da bebeğin Covid-19 test sonucu pozitif olarak geldi. Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınarak 23 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebek, koronavirüsü yenmeyi başardı. Hatice ve Nevzat Parlakkılıç çifti de bebeklerinin tedavisi sırasında koronavirüsü yendi. Bebek, 23 gün sonra alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.
    Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, yenidoğan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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