Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2020 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 10:23
    ABONE OL

    Nişan sonrası mahallede 30 kişinin testi pozitif çıktı

    'ın sindeki Hüyük Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişan sonrasında rahatsızlanan 5 kişi hastaneye başvurduktan sonra testinin pozitif çıktığını öğrendi. Karantinaya alınan mahallede 'dan itibaren vaka sayısının 30'a yükseldiği açıklandı.

    Nişan sonrası vaka sayısı 30'a yükseldi!

    POZİTİF VAKA SAYISI YÜKSELDİ
    İlçe kırsalındaki 'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı. Mahalle jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.
    Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

    Haberler Güncel Nişan sonrası mahallede 30 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri