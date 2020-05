Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar bilindiği gibi Berlin'de yaşıyor. Türkiye'nin aleyhine olacak her türlü iş ve işlemde ön plana çıkıp yurtdışından hainliğini sürdüren Can Dündar'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan villasını satıp parasını yurtdışına kaçırma operasyonu yaptığı fakat başarılı olamadığı ortaya çıkmıştı.