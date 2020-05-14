



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu başvuru ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'orman işgali' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı, orman arazisine müdahale yapılan alanın tespit edilmesi, şüphelinin ifadesi, olay yeri ile ilgili bilgi, belge, tutanak düzenlenmesi talimatını verdi. Dündar ve eşi hakkında ayrıca Maliye Hazinesi arazisini işgalden de soruşturma açıldığı öğrenildi.



Can Dündar'ın yarısı kendi üzerine diğer yarısı da eşi Dilek Dündar adına kayıtlı Bodrum Kumbahçe'de 2 katlı, hem orman hem de deniz manzaralı villa için Can Dündar'ın kişisel internet sitesini 15 yıl yöneten gazeteci Saim Tokaçoğlu'nun anı kitabında "Mustafa'nın bütçesi kadar bir kaynak, Bodrum'da havuzlu, deniz manzaralı bir eve harcandı" ifadesini kullanmıştı.