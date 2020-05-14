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    İzmitte vakalarının arttığı 2 sokak ya alındı!

    İzmit'te vakalarının görüldüğü ve , koronavirüs tedbirleri kapsamında ya alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar tedavi altına alınırken, sokaklarda filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı.

    2 sokak karantinaya alındı!

    İzmit ve 'ta, filyasyon ve saha çalışmaları yapıldı. İki sokakta pozitif vaka ve pozitif vakalarla temaslı kişiler tespit edildi. Covid-19 pozitif olan hastalar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla iki sokağın giriş çıkışları kapatılarak, tedbirleri alındı.

    38 HANEDE YAŞAYANLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

    İki sokakta 38 hanede yaşayanlar ikinci bir değerlendirme ve karar alınıncaya kadar karantina kurallarına tabi tutulacak. Polis ekipleri sokaklarda görevde bulunurken, belediye ekipleri ise sokakları yıkayarak, dezenfekte çalışması yaptı.

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