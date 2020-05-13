Survivor’da kim elendi? (12 Mayıs) Acun Ilıcalı’nın açıkladığı isim…

Survivor son bölümde yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor iletişim oyununu kazanmak için hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı canla başla yarıştı. Zaman zaman başa baş giden oyunun bir kazananı oldu. Kazanan takım ise Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın açma şansını elde etti. Her Salı bir kişinin adaya veda ettiği Survivor 2020'de bu kez bambaşka gelişmeler yaşandı. Hiç umulmadık bir isim adaya veda etti, peki herkesi gözyaşlarına boğan bu isim kim oldu?
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve yarın (Çarşamba günü) saat 17:00'de Instagram'dan canlı yayın yapma hakkı kazandılar...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (12 MAYIS)
Son eleme gecesinde açılan sandıktan çıkan isimler ise Mert ve Elif'in olurken öte yandan Mert'in ismi 4 kere, Elif'in ismi ise 2 kez yazılmıştı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, 2. eleme adayı oldu. Survivor'da bu akşam şok bir olay yaşandı ve eleme gecesine damga vurdu. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan olaya göre; geçtiğimiz hafta futbol oyununda sakatlanan Ersin Korkut'un sakatlandığı ve yapılan tetkitler sonrası yarışmaya devam edemeyeceği açıkladı. Ayrıca bu hafta başka kimsenin elenmeyeceğini de söyledi.
Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda eden Ersin Korkut, yaptığı açıklamada: "Kuzenim Yılmaz Erdoğan: "Şampiyon olmadan gelme demişti." ama ne yazık ki benim hikayem burada bitti." dedi.
SURVİVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?
Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.
İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.
İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.