Acun Ilıcalı annesini paylaştı, yazdığı not yürek sızlattı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur Ilıcalı...

Ilıcalı, o kazayı yıllar önce şu sözlerle anlatmıştı: Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş.

"Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi.

İşte Acun Ilıcalı'nın annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...