Acun Ilıcalı annesini paylaştı, yazdığı not yürek sızlattı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi İlknur Ilıcalı...
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından annesi İlknur Ilıcalı'nın fotoğrafını paylaştı, sosyal medya Acun'u konuştu. Kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, pandemi nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Avrupa'dan bir futbol kulübü satın alma düşüncesi ile dikkat çeken 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, Anneler Günü vesilesi ile annesi İlknur Ilıcalı ve abisi ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı'nın, "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notu yürek burktu. İşte Acun Ilıcalı başta olmak üzere ünlülerin anneleri...
Acun Ilıcalı, annesi İlknur Ilıcalı'nın fotoğrafıyla yürek sızlattı. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif bir şekilde kullanan Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nü de es geçmedi. Ilıcalı, yıllar önce annesiyle çekilen bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü televizyoncu siyah beyaz fotoğrafa "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notunu düştü. Paylaşıma yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ilıcalı, o kazayı yıllar önce şu sözlerle anlatmıştı: Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş.
"Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi.
İşte Acun Ilıcalı'nın annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...