Yazlıkçılar seyahat kısıtlamasını yanlış anladı! Polis belgesi olmayanları geri çevirdi



SEYAHAT BELGESİ ALMAK ZORUNLU

İstanbul'a geri dönmek zorunda kalan birçok yazlıkçı, Tekirdağ'da seyahat yasağının kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise seyahate izin verildiğini öne sürerek, görevlilerle tartıştı. Dün de pek çok kişi yasağın kaldırıldığını düşünerek Tekirdağ'a gitmek üzere yola çıkmış polis kontrol noktasından geri çevrilmişlerdi.

Bu kişilerden Ufuk Tandoğan, "Ben İstanbul'dan, kısıtlamanın kalktığı için Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığa gelecektim. Ama ben yanlış anlamışım, şimdi geri dönüyorum" dedi.

İstanbul'da seyahat kısıtlaması olduğu için bu ilde yaşayanların, başka bir ile giderken seyahat izin belgesi almaları gerekiyor.