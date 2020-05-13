Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.

Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.''