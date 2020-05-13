İstanbul Kadıköy 'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırılmıştı. Hasanpaşa Mahallesi, Mahmut Baba Sokak'ta meydan gelen olayda, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekibin tatbikatı sırasında merdivenin kırılması üzerine iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü. Hastaneye kaldırılan itfaiye erleri hayatlarını kaybetmişti.

İtfaiye tatbikatı sırasında yaşanan facia CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki kadrolaşma faaliyetlerini tekrar gündeme getirdi. Seçimlerden önce liyakat sahiplerine görev vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül 2019 günü İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak'ı ataması dikkat çekti.









Asker kökenli olan Albayrak aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun… Albayrak'ın itfaiyecilikle ilgili ne bir tecrübesinin ne de eğitiminin bulunmaması dikkat çekiyor.

FATURA GRUP AMİRİNE KESİLDİ

Tüm bu olaylar ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu faturayı Kadıköy Grup Amiri Ali İhsan Bülbül'e kesti. Bülbül, süresiz izne çıkarıldı.

İBB'nin resmi yazısında, Bülbül'ün işe dönüş tarihi belirtilmezken yerine Üsküdar Grup Amiri Haşim Hancıoğlu'nun getirildiği belirtildi. CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a ise dokunulmaması dikkat çekti.

DAMLA KAYA/SABAH