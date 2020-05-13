Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.