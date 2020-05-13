Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2020 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 15:53
    ABONE OL

    : MSB duyurdu! Irak'ta terör örgütüne ağır darbe

    haberine göre , Irak'ın kuzeyinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü 'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi." denildi.

    MSB duyurdu! Irak'ta terör örgütüne ağır darbe

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 9 havan, 10 RPG-7 antitank, 200 doçka mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 3 roket sevk fişeği, 5 MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

    Mühimmat ve malzemeler ile el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi.
    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ta terör örgütüne ağır darbe
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri